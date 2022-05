„USSIKEELED“ | Laiskus elunormiks! Ära võta kogu maailma enda õlgadele ning oota selle eest erilist tänu

Sageli ei suuda naised midagi tegemata olla. Mis sest, et ühel hetkel keegi ei pruugi seda tahta või taluda. Ikka võideldakse selle eest, et igal i-l oleks täpp.

Mis olukorras on selline maaniline käitumine okei? Sest, jah, ka seda eksisteerib ja seda peab oskama ära tunda. Ja samas – kui sul on kellegi arvates veidi äärmuslikum (mistahes) korravajadus, siis see on samuti inimõigus.