SUUR TUNG PETTA? Need on kümme küsimust, millele peaksid enne mõtlema - äkki see isegi sobiks sulle!

Tavaliselt petetakse partnerit kui oma vajadused ei saa suhtes rahuldatud. Probleemidest ei räägita piisavalt ja ei olda avatud, mistõttu tundub lihtsam kellegi teisega olla. Ja kuigi ei kiida me petmist heaks, siis ei saa me ka kedagi takistada. Kui see teeks sind õnnelikuks, siis miks mitte?