„MÕTTEKOHT“ | Füsioterapeut: "Sportimisega kaasnev valu võib olla tingitud igapäevasest istuvast elustiilist"

Kui valudega ei tegele, kerkib inimese pea kohale murepilv ning viimaks võib juhtuda, et nende tõttu ei saa minna tööle, mängida lastele või teha trenni nii nagu sooviks. „Keha on inimese töövahend ning kui see alt veab, võib see üsna kiirelt ja tugevalt meie tegevust pärssida ning mõjutada ka meeleolu,“ selgitab Rainar lisades, et keha eest hoolitsemine on olulisim. Sest ka nutiseadmete võidukäiguga kaasnevatest sundasenditest on tema sõnul enim mõjutatud oma keha hooletusse jätnud inimesed.