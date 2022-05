MIKS ME JÄLLE VAIDLEME? Vaata, milline on sinu tülitsemise stiil ja kas teie suhe peab sellele vastu?

Ei ole olemas täiuslikku tülidevaba suhet ja kui see ka peaks nii olema, siis arvatavasti lihtsalt ei julgeta tõsiste teemade üle päriselt arutada. Kuna aga kõik tülitsevad, on paslik siinkohal tuvastada, missugune on just sinu tülitsemisstiil, sest see määrab suhte tuleviku.