REIN RANNAP: "Olen noor ja töötav. Vanaisa on enda kohta keeruline mõelda ja öelda."

Äsja lõppenud Eurovision toimus Itaalias. Kas selle riigiga seostub teile alati ka te enda põgenemine Nõukogude Liidust 1987. aastal?

Ei seostu. See viisa ootamine oli lühike üleminekuperiood, polnud sisulist tähtsust, mis riigis see toimus. Sellest ei ole mu elus jälgi.

Itaalias oleme aga Evega (Rein Rannapi elukaaslane Eve Aus – toim.) käinud mitmeid kordi – puhanud ja reisinud. Väga meeldivad väikesed romantilised linnad, kus kohalikud on enamuses ja turiste vähe. Näiteks Gaeta ja Soverato, mõlemas elasime üle nädala. Nautisime kohalikku elu, iidset arhitektuuri, vapustavaid toite ja väikeseid randu.

Milline aeg on olnud kõige raskem?

Pärast Ameerikast naasmist. Kaks esimest aastat polnud mul piisavalt rakendust, sidemed olid katkenud. Siis otsustasingi hakata ise tuure korraldama.

Milline aeg on te elus praegu?

Praegu tunnen, et elu on senisest rohkem tasakaalus. On huvitavaid projekte, loomingulisi väljakutseid, aga samas ka mõnusaid hetki sõprade ja lähedastega, huvitavaid reise, koroonaaeg muidugi välja arvatud. Esmakordselt on mul võimalus maakodus looduse muutumist jälgida: taimed, linnud, metsloomad, tiigikalad. Viimati vaatlesin ühel õhtul pikalt otse akna all ninaga kaevavat mäkra.

Teil on tiigikalad?