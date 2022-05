AVESTA 26.05.–1.06 | Praktilised õpetused igaks päevaks

NAISED JA KUU

Ilu, tervis ja olemine läbi kuufaaside ja Kuu tähemärkides liikumise prisma

Kuu viimane faas ei soosi rabelemist vaid kõike tuleb teha läbimõeldult ja väikseima pingutusega. Samas paistavad meie valikud sel ajal selgemate ja lihtsamatena. Kuna füüsilist energiat napib, siis tuleks õhtuti varem magama heita, et keha jõuaks end hommikuks korralikult välja puhata. See on suurepärane aeg naha ja organismi puhastamiseks. Keha vabaneb mürkainetest kergemini ja annab parema enesetunde. Mida lähemal kuuloomisele, seda parem.