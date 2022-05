„MÕTTEKOHT“ | Vaimse tervise nõustaja konfliktidest: "Pärast äikest tuleb alati päike"

„Konflikt on tavaline ja normaalne nähtus meie elus, kus põrkuvad kaks vastaspoolt – olgu need siis üksikisikud või grupid vahel,“ räägib tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht vaimse tervise nõustaja ja superviseeritud perelepitaja Kairit Lindmäe. Tema sõnul peame me olema iga päeva igal hetkel olema valmis konfliktiks, kui me ei mõista, et kõik inimesed ning nende vaated maailmale on erilised.