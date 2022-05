ARMASTAN SIND VIHATA! Miks mõned inimesed iga hinna eest endale vaenlasi korjavad? Sest see on kasulik!

Olgu selleks kunagine klassikaaslane, kes sind pidevalt kiusas, või naabrinaine, kellel on sinust alati ilusam aed ja tublimad lapsed – emotsioon, mis nende peale mõeldes tekib, on tugev. Halvimatel päevadel võid neid pidada isegi oma vaenlasteks. Kuid miks me ei suuda neist lahti lasta? Kas vaenlase omamine on mingil moel isegi positiivne?