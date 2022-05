„USSIKEELED“ | Mida teha, kui mees jättis kolme lapsega maha? Vahest rõõmustada? Said lahti inimesest, kes sind ei osanud hinnata!

Meile kirjutas vapper naine, kes sellisest olukorrast välja tuli. Sestap soovitaski too armas kuulaja meil rääkida naistest, keda on petetud ja maha jäetud, ega julge seda rääkida vaid teevad näo, et kõik on korras.

„Kõige raskem see, et sa ei räägi, ja kõik tuttavad mõtlevad, et kas sul on armuke või oled käinud maovähendus operatsioonil, kui oled paari kuuga kaotanud üle 20 kg. Ja sa alati naeratad ja kõik vaatavad, et „Issand, kui hea sa välja näed!“, aga mitte keegi ei tunne huvi, mis juhtus või kas sul on kõik okei,“ tõdeb ta.

Ussikeeled aitavad olukorda vaagida ja sõnastada mõningaid karme elutõdesid. Üks neist on: on veel üks hullem asi, kui mees, kes lahkub kolme lapse ja naise juurest. Suhetel on karme lõppe ja igaüks on neist erinevad. Mitte alati ei oska inimesed õigel ajal edasi minna ja teist vabaks anda.

Eestlasi vaevab aga tihtipeale see vaevus, et muret ei julgeta teisega jagada. Meie aga selgitame, miks see nii võib olla: kui paljud on kogenud abi küsides mõistmise asemel hoopis hukkamõistu?

Aga vahel peab abi päriselt küsima. Aga kuidas? Ja kellelt?

Kuula saadet!