RIHO TERRASE PINTSAKUTE ANALÜÜS | Kas tõesti jääb sellise bleiseriga Strasbourgis peene klubi ukse taha? Õhtulehe moepolitsei hindab laiemalt!

Eestis pole ammu ühegi avaliku elu tegelase, liiati veel poliitiku, rõivaese tekitanud sellist skandaali. Õli valab tulle asjaolu, et seekord ei keerle karussell mõne naise liiga kalli käekoti või soengu sobivuse üle – pahanduse keskmes on üks asine, tugev ja mehine… pintsak, mis kuulub kaitseväe endisele juhile ja nüüdsele eurosaadikule Riho Terrasele. Mis riideese see on ja miks Prantsuse ööklubile see ei sobinud?