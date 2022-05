TÄNA AJALOOS | Prantsuse ooperidiiva võitis suure Vene kirjaniku südame

Räägitakse, et Pauline ei olnud eriti ilus. On lausa öeldud: ta oli kole. Mine võta kinni, kuid see vist oligi hüpnotiseeriv. Muidu poleks võimalik selgitada, kuidas ta võlus Ferenc Liszti, Hector Berliozi, Charles Gounod’d, Camille Saint-Saënsi, Richard Wagnerit, Georges Sandi ja Clara Schumanni! Tõepoolest, ta ei võlunud ega lummanud üksnes lauljana. Naine oskas olla väga köitev ja kütkestav.

Tema tegelik ilu saladus peitus pigem kompimisaistingu, naeru, juuste lõhna, silmade liigutuste summas. Ja loomulikult etendas olulist kohta tema hääl. On öeldud: „Kui ta laulma hakkas, sai temast kohe võimas kaunitar.“