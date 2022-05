ABORDISEADUSELE NIME ANDNU: kolmest lapsest loobunud Jane Roe elu rikkusid vägivald, ahistamine ja alkohol

Tema nimega on seotud üks eelmise sajandi märgilisemaid kohtupretsedente Ameerika ühendriikides. Ta ise oskas teha vähemalt kolm uperpalli, saavutada kõigi osapoolte vihkamise ja siis tulla surivoodil välja kõige hämmastavama paljastusega. Tema enda tütar ei tahtnud temaga rääkida, meie aga tahame küll teada: kes kandis varjunime Jane Roe, mille järgi on nimetatud juura ajaloo üks kurikuulsamaid kohtuotsuseid – see, millega seadustati USAs abort.