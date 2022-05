„MÕTTEKOHT“ | Kärgpere ema: „Päeva lõpuks ei loe veri, vaid see, kuidas ja kellega sa suhestud.“

See tuleneb ka asjaolust, et kui tavaliselt saab pere pereks kasvada väikeste sammude haaval, siis kärgpere puhul on tegu perekonnaga, mis kokku saades on juba valmis. „Aga ärge mõelge üle kärgpere keerulisuse osas, see on tegelikult täiesti tavaline pere, kuigi kõlab suurelt. Liiatigi ei loe päeva lõpuks veri, vaid see, kellega ja kuidas sa suhestuda oskad,“ soovitab Helina.

Tema sõnul mängib kärgpere toimimise juures suurt rolli see, kui terved on pereliikmed vaimselt ning kui hästi nad saavad läbi iseendaga ning ekskaaslastega.

Helina möönab, et muidugi on tal kärgpere emana olnud palju õppetunde. „Nagu elus tervikuna, nii häid kui halbu,“ kinnitab ta, et selles pole midagi erilist. Olulisim aga, mida ta enda jaoks on õppinud, on see, et ebamugavaid olukordi ja tundeid tekitavad mõtted tema peas. „Kui õppida jälgima oma mõtteid, võib teinekord leida, et hull olukord oma olemuselt nii väga hull polegi,“ naeratab ta.

Aga kuulake ise lähemalt – värskes Naistelehe podcast’is „Mõttekoht“ räägime Helinaga, mis on kärgpere ning mis on need väikesed asjad, mis panevad selle paremini toimima. Ta jagab nõu, kuidas ületada kõikvõimalikke ettetulevaid karisid, kuidas tulla toime võimuvõitluse ja piiride seadmisega. Palju muu kõrval räägib Helina ka oma isiklikest kogemustest – neistki võib kuulajail tuge olla.