KADUNUD NÄITLEJAD | Tene Ruubel: „Oleksin võinud kuidagiviisi edasi soperdada, aga minu aeg sai laval täis.“

Pärast Endlast koondamist jõudis Tene Ruubel töötada nii Ameerikas vanurihooldajana kui Soomes lapsehoidjana. Praegu on naise kodu Turu lähedal asuvas Salos, armsas ja toredas mere ääres asuvas väikelinnas. Tene on veendunud, et tema elu jääb Soome, sünnimaaga ei seo teda enam just palju.