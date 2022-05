MOETOIMETAJA SOOVITAB | Kuidas kanda kevadsuve hitti maksiseelikut? Vaata ka ägedaid poeleide!

Kohe-kohe saavad hoo sisse lõpupeod, pulmad ja juubelid. Maksiseelik on nendeks ettevõtmisteks ülimalt nutikas valik. Miks? Sest kui pidulikku kleiti kannad sageli vaid korra, siis seelikut annab kombineerida erinevalt ja suisa nii, et see tundub iga kord justkui uus rõivas. Loe nippe ja vaata moetoimetaja ägedaid poleide!