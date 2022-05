KESKKONNASÕBER HEIDI HANSO TEADLIKUD VALIKUD: Riided kaltsukast, poest allahinnatud toit, isegi koerad on teiselt ringilt

„Me kõik saame igapäevaelus teha väga teadlikke valikuid. See ongi kõige suurem asi, mida igaüks kohe alates tänasest enda tegevuses muuta võib.“ Heidi sõnul pole keskkonnateadlik käitumine raketiteadus. Vastupidi – see on tegelikult väga lihtne. Kahe lapse ema vaatab väga vähe telekat, sõidab võimalusel ühistranspordiga või käib üldse jala ning kustutab toast lahkudes tule. Samuti hindab ta teise ringi asju laiemas mõttes.