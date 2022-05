„USSIKEELED“ | „Ma, raisk, võin kõik kaotada, aga sulle maksan kätte!“ Miks vahel armastus nii hoolega vihkamiseks muutub?

Seekord räägime eriti mürgistest suhetest, kus armastus on ammu kadunud ja viha on hakanud egosid toitma. Enam pole küsimus, kes tegi kellele mida ja kuidas, vaid: kelle tehtud valu viimaseks jääb. Jah, arvasite õigesti – see saab ainult väga halvasti lõppeda.