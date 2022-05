KEERA RULLID PÄHE! Lopsakad lokisoengud on taas moes

„Soojendusega lokirullid on paljude jaoks ilmselt pigem vanaemade ilunipp. Kuid olgem ausad – need on kompaktsed, tõhusad ja võrratult lihtsad kasutada tänagi,“ kiidab Reet Gailan, kes oma grimmi- ja soengukunstniku töös rulle sageli kasutab. Vaata, kuidas rulle õigesti pähe keeratakse!