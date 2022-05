SUUR SEKSI VAENLANE! Alkohol võib naistel naudingut vähendada

Paljud võivad küll arvata, et klaasike-kaks aitab lõõgastuda ning see omakorda seksimõtetele häälestuda. Teatud määral võib see paika pidada, eriti kui inimene seostabki alkoholi sisemistest piirangutest vabanemisega. Kuid veebikülg Healthline manitseb: naps võib küll naist iharamaks muuta, kuid see signaal ei pruugi tingimata alakehasse jõuda. Uurimused on näidanud, et ka mõistlik kogus alkoholi võib füüsilist erutumist aeglustada. Lisaks võib tupp jääda kuivemaks kui kaine peaga – see võib muuta seksi ebamugavamaks, kuid õnneks saab seda häda libestiga parandada.