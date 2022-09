Inglite sõnumeid vahendav Lorna Byrne: "Igal inimesel on kaitseingel, kes käib temast kolm sammu tagapool."

„Inglisilmad ei meenuta inimsilmi: need on nii elavad, tulvil elu, valgust ja armastust, nagu peituks neis kogu elu olemus – nende kiirgus täidab su üleni,“ ütleb Lorna Byrne. Varases lapsepõlves poolearuliseks tembeldatud Iirimaa tüdrukust on tänaseks saanud menuraamatute autor ja meediastaar. Põhjus on lihtne: Lorna näeb kõikjal ingleid, tajub imeliste olendite puudutusi ja suhtleb nendega vabalt.