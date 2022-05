95 AASTAT KAIKA LAINE SÜNNIST | Kuulus rahvaravitseja tervendas searasva, soola ja viinaga kümneid tuhandeid eestlasi

Laine sõbranna Sirje meenutab: „Leidsin ta üles tänu sellele, et mu mees haigestus. Teda opereeriti Tartus, tal tekkis kaenla alla mingisugune moodustis ja näost oli väga kahvatu.Tartu tohtrid teatasid pärast operatsiooni, et mu mehele on elupäevi jäänud kuus kuud – kui sedagi. Ütlesin seda ka Lainele, kui mees oli teises toas ja mind ei kuulnud. Laine vaatas mehe suunas ja lausus: „Kolm ja pool aastat ning valud saan ära võtta.“".

„Laine surmast saab varsti juba kümme aastat. Temasugust teist ei ole. Lainele pole kindlasti tulnud järeltulijat. „Minu teadmised lähevad koos minuga.“ Nii Laine armastas rõhutada. Talle ei meeldinud, et teda nõiaks peeti, ta ütles ikka, et on ravitseja, kes püüab aidata nii palju, kui tal on võimu,“ meenutab Maie, keda Laine kutsus enda tütreks.