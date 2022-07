Youtube´is ja sotsiaalmeedias ülipopp kaardilugeja Maily Aurora: "Minu juurde tulijate peamiseks küsimuseks on ikka armastus. Seejärel suhted ning alles siis tulevad karjäär ja tervis."

Maily Aurora Eintrei (33) ehk sünninimega Maily Kaljuvald hakkas tarokaarte laduma juba varaküpse neiuna. Seda tõdemust aga, et tajub maailma teistest erinevalt, teadis ta juba lapsest saadik. «Olin umbes viieaastane. See juhtus pärast isa surma, kui hakkasin asju teistmoodi tunnetama ja nägema. Kuna olin nii väike, ei saanud ma aru, mis see kõik täpselt on.» See on täiesti tavaline, et siiamaani lähevad kodus uksed ise lahti või hakkab öösel televiisor erinevate kanalite pealt mingisuguse põhjuseta mängima. Samuti on seda ettenägelikud unenäod inimeste kohta, keda naine kohtab tavaliselt mõni päev hiljem, et tunnistada déjà-vu-hetke.