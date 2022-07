Tunned end pärast mõne inimesega suhtlemist tühjana nagu lõõts? Loe, kuidas kaitsta end energiavampiiri eest!

Mõne inimese kohta öeldakse, et tal on väsitav iseloom, mõne kohta, et ta torgib tüli ja lausa naudib seda, kui keegi on endast väljas. Mõni on aga nii ülevoolavalt rõõmsameelne ja energiline, et tahaks teda kinni hoida, saamaks sekundikski paigale ja vait jääma. Enamik energiavampiire pole oma mõjust üldse teadlikud või vähemalt nad ei teadvusta enda sellist käitumist.