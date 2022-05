SUVEKS VALMIS! Just nende nippidega saad muuta oma meigirutiini soojadele ilmadele vastavaks

Jumestuse tegemine parandab tuju, isegi kui kodust välja mitte minna. „Enda välimusega tegelemine tõstab kindlasti enesehinnangut. See tervendab, rõõmustab ja vähendab stressi,“ leiab jumestaja Annika Auulik-Aid. „Te olete leidnud aega endaga tegeleda — see on nagu trenn, mis pole ainult teiste, vaid paljuski enda jaoks.“