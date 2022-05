TIIU JÄRJEJUTT | Aafrika näitas oma paradiislikku palet

Mäletan hästi, kuidas kuuekümnendate algul Ukraina ringreisil kutsus Eino Baskin mind linna jalutama, see oli Dnepropetrovskis. Kaubamajas ütles Eints, kellele meeldis igasuguseid nalju teha, et ma tutvustaksin meid müüjaneiudele kui soomlasi. Eino valis muidugi mitmest kaunitarist ilusaima ja lähenes eriti soliidselt, seda ta oskas. Ütles mulle vaikselt, et esitlegu ma teda ja ennast: „Mina olen härra Pekka ja sina oled Sem, minu tõlk.“