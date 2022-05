TÜTRED, KES KÄIVAD EMA JÄLGEDES | Iluvõimleja Carmel Kallemaa ema Janika Möldrist: "Kui võistlus lähebki metsa, siis ema ütleb, et see juhtus millegi pärast, mida me veel ei tea."

Iluvõimleja Carmel Kallemaa (25) naerab, et sai juba sündides trikoo selga ja kurikad kätte. Ema Janika Möldri sõnul on see väike liialdus, „aga ega tal muud üle jäänud, kui minuga võistlustel ja trennides kaasas olla, sest ta oli kaks aastat rinnalaps.“