MIDA LUBAB TÄHEKAART MAIKS? Astroloog: tähed soosivad konkreetseid samme, mis kindlustavad suhteid ja vara

Maikuu esimesed kümme päeva on täis imelisi võimalusi. Suure õhinaga tahaks mitte astuda, vaid suisa hüpata edasi, laiendada seniseid piire ja valida tee, mis tundub veidi riskantne, aga ometi nii põnev. Edu nimel ei peagi praegu meeletult pingutama, aga magavale kassile ka midagi niisama suhu ei jookse. Kui on vaja teisi veenda, levitada mingit sõnumit, innustada ja kaasa kutsuda, siis selleks on mai algus ideaalne aeg. Peamine on entusiasm ja positiivne energia, mis mõjub ka teistele sütitavalt.