PANE TÄHELE! Just see on parim vanus abiellumiseks

Urah' ülikooli sotsioloog Wolfinger leidis kahes uurimuses, et parim aeg abiellumiseks on 28. ja 32. eluaasta vahel. Liiga noorelt naitumine on riskantne, kuid lahutusega ähvardab lõppeda ka liiga hilja peale jäetud abielu. „Lahutuse šansid langevad, kui inimene jõuab teismeeast 20. eluaastate lõppu ja 30. eluaastate algusse. Seejärel tõusevad lahutuse šansid jälle,“ vahendab Yahoo News.