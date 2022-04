EDUKA ABIELU SALADUS: majapidamistööde jagamine teeb partneriga lähedasemaks

Sel teemal on kirjutatud koguni populaarteaduslik raamat „It's Not You, It's the Dishes“ („Asi pole sinus, vaid nõudes“), mille kaasautor Paula Szuchman soovitab süsteemi, kus iga inimene spetsialiseerub just nendele kodustele töödele, mis tal kõige paremini välja kukuvad. „Kui sul tuleb nõude pesemine paremini välja kui sugulastele helistamine, jäägu see sinu tööks,“ vahendab Business Insider Szuchmani soovitust. „See võtab sul vähem aega kui su partneril, aga tema saab telefonikõne kiiremini tehtud. See tähendab, et olete kahe peale tublisti aega kokku hoidnud.“