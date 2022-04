ÄRA LUISKA! Valetamine röövib ajurammu

Valetamist uuriva psühholoogi Timothy Levine (Alabama ülikool) uurimused on näidanud, et ligi kolmveerand inimesi valetab haruharva, ja kui, siis on tegu hädavaledega. Ent krooniline valetaja võib luisata 15 korda päevas, vahendab veebikülg Science News for Students. Ajult nõuab see palju tööd – peamiselt eesajukoores, mis vastutab töömälu, planeerimise, probleemide lahendamise ja enesekontrolli eest. Kui aju on valetamisega rakkes, jääb tal vähem mahti eelmainitud funktsioonidele. Kuna eesajukoor areneb välja alles umbes 25. eluaastaks, kahjustab valetamine iseäranis noorte aju – kuna selle ressurss on selles vanuses väiksem, on valetajal raskem näiteks õppetööga hakkama saada või kommihunniku söömist talitseda.