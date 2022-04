Karl Robert Saaremäe isa Üllarist: "Näen teda juba aastaid enda kõrval ka kui venda, kellega on hea arutada erinevatel teemadel."

Juuniori ja seeniori läbisaamine on hea, aga nooremale Saaremäele tundub, et lähisuhted on siiski keerulisim, millega peame elu jooksul kokku puutuma. Me saame tükikesi emalt ja isalt ning see on omakorda segatud meie enda arenguga. Pole ime, et selles segadikus on põlvkondadevaheline konflikt kerge tulema.

„Nad võtavad vähe vastutust suurte asjade nimel. Ma ei näe ukse taga rabelemas noori peanäitejuhtide kandidaate, tihtilugu peljatakse tulla väikelinna näitlejaks, sest avanenud on hoopis teine maailm – seriaalid ja filmid. Olgu, võin töötada põhipalgata, aga vähemasti ollakse Tallinnas,“ imestab Üllar. 26aastaselt Eesti noorimaks peanäitejuhiks valitud punkarihingega mees räägib, et tal on olnud isana raske mõista poja põlvkonda, aga on nende valikutega leppinud.

„Nagu näha, pole mina veel kotti kuhugi maha toetanud,“ nendib seepeale Karl Robert.