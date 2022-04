MIDA TUNNEB EMA SÕJAS? Endise ministri Kaia Iva peres elab väike tüdruk, kelle ema kaitseb nende kodumaad

Kolme lapse ema, endine sotsiaalkaitse minister Kaia Iva nentis, et emale on väga oluline teada, kus tema lapsed on - just seetõttu pakub ta hetkel koju Ukrainast sõja eest põgenenud üheksa-aastasele tüdrukukesele, kelle ema kaitseb nende kodumaad.