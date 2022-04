Täna 65. sünnipäeva tähistav näitleja Andres Lepik: „Kellele meeldib vananeda?! No ei ole mõnus!“

Ta on mänginud „Hamletis“ Hamletit, „Othellos“ Jagot, „Learis“ Narri. Et see Shakespeare’i kolmik on muljet avaldav rida, möönab mees ka ise. Hamleti kaks monoloogi on tal siiani peas. Aga leidus ka teisi olulisi rolle.

Ent Ugalas oli mees ka peanäitejuht. „Kahjuks jah, keegi pidi olema. Mulle ei meeldi kamandada. Peanäitejuhi ülesannete hulka kuulub ka trupi komplekteerimine. See tähendab ju, et mõnele tuleb paratamatult kinga anda. Need inimesed on mu hinge peal siiani.“