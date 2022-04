MUUSIKU UUS AMET: Ansamblist Naised Köögis tuntud Kairi Leivo õppis õllepruulijaks ja unistab nüüd oma pruulikojast

Kairi plaanis eelkõige õppida õlletegu, sest suure käsitööõllede fännina elab ta tulihingeliselt kaasa kõigile kohalikele väikepruulijatele. Õpingute ajal sai naine külastada mitmeid pruulikodasid ja praktika läbis tulevane õllemeister Käbliku pruulikojas. Seal tuli kiiresti käised üles käärida ja võtta osa hoogsast õlleteost. „Sain teada, kust tulevad voolikud, kuidas õllevaate puhastada, mida pärmiga täpselt peale hakata – ühesõnaga kogu protsessi, alustades pudelite puhastamisest kuni kesvamärjukese villimiseni,“ on naine sooritatud praktikaga igati rahul. Tema usub kindlalt, et kui peaks ühel päeval asjaga süvitsi tegelema, on kõik vajalik oma käega järele proovitud.