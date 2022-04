„Seitsmeste uudiste“ uudisteankur Liina Kanarbik sai uue ameti sünnipäevakingituseks: "Ülemus ütles: palju õnne, kahe nädala pärast on esimene eetripäev!“

Liina (27) tõdeb, et TV3 tööle sattumine oli lihtsalt erinevate juhuste kokkulangemine. Ülikoolis tegi ta magistrikaraadi teleproduktsiooni erialal – see tekitas soovi teletöö köögipoolt lähemalt näha. Ühel päeval jäigi toona Eesti Päevalehes töötanud noorele ajakirjanikule silma kuulutus, kus TV3 „Seitsmestesse uudistesse“ otsiti reporterit. Nii Liina toonase juhi Mart Mardisalu jutule läkski. „Ütlesin, et mul küll pole eelnevat telekogemust, aga luban, et õpin hästi kiiresti ja olen nõus kohe alustama. Ilmselt pidas Mart mind piisavalt agaraks ja võttiski tööle.“