AVESTA 8. aprill - 2. mai | Müstilised õpetused igaks päevaks

Kahanev Kuu on neljapäeval täies jõus ning kulmineerub laupäeval kell 23.28 kuuloomisega. See on üsna raske aeg, sest koos Kuuga on kahanemas ka füüsiline energia. Kahaneva Kuu ega ka kuuloomise aeg ei ole hea suhtlemiseks negatiivselt meelestatud või liiga kritiseerivate inimestega, kuna see vähendab märgatavalt sinu energiavarusid. Kasuta seda aega enese jaoks: vaimsete teadmiste täiendamiseks, tervise parendamiseks ja lõõgastumiseks.