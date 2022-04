MIS JUHTUS KABAJEVA NÄOGA? Venemaa on hämmingus – miks on Putini kallimaks peetava olümpiavõitja nägu tundmatuseni muutunud? (PILT!)

Venemaa sotsiaalmeedia kihab – üle hulga aja ilmus pilt kunagises olümpiamedalistist Alina Kabajevast, keda peetakse Venemaa presidendi Vladimir Putini elukaaslaseks ja osade laste emaks. Kunagine iluvõimleja on aga vaat et tundmatuseni muutunud, nii et isegi fännid ei tundud teda esiotsa ära! Vaata ja veendu!