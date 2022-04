SOENG, MIS EI LÄHE KUNAGI MOEST: just selle stiili-ikooni kiharad on olnud inspiratsiooniks aastakümneid ja nüüd taas eriti kuumad!

Jane Birkin, kelle hittlugu „Je t'aime moi non plus“ teavad vast kõik, on moeikoon tänase päevani. Nagu juba nimest võib ära tunda, siis on 60ndate suunamudija olnud inspiratsiooniks ühele kõige ihaldatumale kotile – Hermesi Birkini käekott. Kuid veelgi tuntum on tema kuulus tukk, mis sai ühte ajastut määravaks soenguks, kirjutab Glamour.