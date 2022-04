Rindereporter Anton Aleksejevi naine Triin: minu tööks on loota, et mees elusana koju tuleks

Ukrainas on internetiühendus väga hästi arenenud. Ainult siis, kui Messengeri roheline tuluke korraks kustub, tekib kerge ärevus. Kui aga teleoperaatori telefon ikkagi liinil on, saab Triin aru, et muretsemiseks pole põhjust. Operaator ja reporter on ju ööpäevade viisi ninapidi koos. Ainult siis, kui nad viimati läbi Odessa ja Rumeenia kodu poole pöördusid, jättis süda lööke vahele, sest mehed polnud tükk aega online-režiimis ning just oli saabunud uudis Odessa pommitamisest. Õnneks saabus peagi kinnitus, et mõlemaga on kõik hästi.