Kunstiga tegelemine vähendab ärevust 

Kahe ülikooli, Gloucestershire'i Ülikooli ja Cardiffi Linnaülikooli ühine uurimus avaldati väljaandes Public Health on Arts, Creativity & Health. Kõnealuste teadusasutuste spetsialistid on võtnud luubi alla mittekliinilise sekkumise programmid, mille raames perearst saadab patsiendi tema psühhosotsiaalse heaolu tõstmiseks näiteks trenni, raamatuklubisse või kunstikursusele. Sedapuhku uurisid teadlased Ühendkuningriigi edelaosas juba kümmekond aastat tegutsenud Artifti kunstikursuste mõju osalejatele. Ilmnes, et kunstikursused vähendasid ärevust ja depressiooni ning parandasid patsiendi üldist heaolu.