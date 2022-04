„MÕTTEKOHT“ | Päevik – kõigile kättesaadav eneseabivahend, mis teeb head nii vaimule kui kehale 

Suure tõenäosusega on iga inimene vähemalt korra elus oma mõtteid päevikusse kirja pannud. Kätlyn ja Merili on mõistavad seda isiklikest kogemustest, sest päevikusse oma mõtteid kirja pannes on võimalik oma emotsioonid maha laadida ja sedaviisi stressi leevendada.

„Iga päev peaks olema miskit erilist, millele oleme tänulikud. Päevikus oma päeva kokkuvõtmine aitab need kohad üles leida ning sedaviisi positiivsele keskendudes edasi minna,“ usuvad Kätlyn ja Merili, kes on nüüdseks turule toonud eneseanalüüsipäevikud Huggy nii noortele kui täiskasvanuile.

Kui nende väljatöötatud eneseanalüüsipäevikus on olemas küsimused, millele vastamine toetab vaimset tervist, siis päevikut võib tüdrukute sõnul pidada ka ilma Huggy olemasoluta – tuleb lihtsalt kätte võtta pastakas ja panna kirja, mis möödunud päevas oli head. Kindel on see, et pärast esimesi sissekandeid päevikusse läheb lihtsamaks ning esimesed sammud iseenese mõistmise teel tehtud.