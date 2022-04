MÄRKA VÄGIVALDA! Sinikatega kaetud naise postkasti potsatas sõnum, mis pani teda vaat et õnnepisaraid valama 

Kui paljud meist on kogenud hetke, mil võhivõõras astub sinu juurde ja ütleb vaikse häälega: „Ma näen, et teie kehal on vägivalla jälgi. Ma ei tea, kas see oli õnnetus või midagi muud, ent kui soovite abi, siis ma olen olemas.“ Oma loo räägivad kolm naist, kellega nii on juhtunud.