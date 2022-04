HUVITAV TEOORIA: päikesekreem võib olla suhte lakmuspaber 

59aastane anonüümseks jääda sooviv naine räägib oma vallaliseelust ning märgib, et usub inimestevahelisse keemiasse. „Ühel mu sõbrannal on päikesekreemiteooria: uue inimesega tutvudes võid arutleda, kas sa tahaksid, et ta su seljale päikesekreemi määriks. Kui vastus on eitav, ei tasu temaga uuesti kohtuda.“

Paarisuhteterapeut Minna Väisänen toonitab siiski, et esimesele kohtamisele pannakse suurt rõhku ja seal loodetakse tunda potentsiaalse partneri vastu tõmmet. „Võib siiski juhtuda, et suur surve ja ootused kahandavad selle hetke sära ja järgneb pettumus.“ Väisänen soovitab minna kohtingule võimalikult pingevabalt ja avatud meeltega. „Siis on ka enda kaitsemüür arvatavasti madalam ja lähenemisele antakse võimalus.“ Terapeudi sõnul on jumet ka arusaamal, et kaaslase väärtust saab testida reisides.