Seadusemuudatus vallandas Inglismaal lahutusbuumi

Kui seni anti Briti kohtutesse sisse umbes 2000 lahutusavaldust nädalas, siis seadusemuudatuse järgsel nädalal oli neid umbes 3000. Seaduse jõustumine oli pikalt veninud – esimest korda lubati seda 2018. aasta aprillis. Nüüd ei pea lahutust põhjendama ühe osapoole süü või patustusega. Lisaks ei pea paarid enam tõestama, et nad on kaks aastat lahus elanud – seni on see olnud ainus võimalus abielu lahutada, ilma et üht osapoolt peaks süüdlaseks tembeldama.