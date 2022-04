Setomaa naine ehitas rabasse laudtee: "Nähes, et miskit kuskil logiseb, saad töökate kätega palju ära teha."

„Nähes, et miskit kuskil logiseb, saad töökate kätega palju ära teha,“ oli nelja ja poole aasta eest Setomaale kodukanti naasnud Kersti (37) varemgi kogenud. Naine lihtsalt on juba loomult selline, et võib korralagedust mõnda aega küll kannatada, aga siis viskab närv üle – ja tuleb härjal sarvist haarata.

Lagunev laudtee

Paar aastat tagasi uuendati sel moel tema eestvedamisel Väike-Rõsna kortermaja trepikodasid. Toona rassis Värska sanatooriumi palgal olev naine õhtuti töömeestega võidu seinu värvida. „Kui kõik on korras paigas, mida kalliks pead, annab see tegutsemisjõudu ja indu uusi ägedaid asju teha,“ usub naine.

Koroonapiirangute aegu sai jalutuskäikudest Eestimaa kagunurgas üks väheseid meelelahutusi. Kersti jalad kandsid teda ikka ja jälle koduõuelt läbi mineva Pikalombi matkarajale ning üha sagedamini leidis naine end piirkonna ainsa laudtee servalt, mis ajahambast puretuna hakkas Kuresohu vajuma. Üle sellest kuiva jalaga enam ei saanud.

Nii mõtleski ta ise käised üles käärida.