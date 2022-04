Endine kriminaal Andres Sarapuu käib koolides vanglaelu õudustest rääkimas: loodan sel moel päästa vähemalt ühe hinge

Pubekana süütust lambavargusest alguse saanud kuritegude ahel kasvas lumepallina. Võhmast pärit loo peakangelane armastas minevikus napsu võtta ja vägitegude tõttu pendeldas muudkui vangla vahet – sai korraks välja ja kukkus uuesti sisse. Need polnud kaugeltki poisikese tembud – tema kontole on kantud tahtlikud ja ülirasked kehavigastused ning süstla otsa õhutamised. Paturegistris on veel röövimisi, surmaga lõppenud õnnetusi, keerulisi süütegusid.