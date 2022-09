NAISTELEHE ARHIIVIST | Eesti parim naismaadleja Epp Mäe: „Meestega treenides olen endale kasvatanud paksu naha. Kivinenud suhtumist kohtas varem palju, nüüd enam mitte. Keegi ei julge.“

„Tead, Epp, sa oled vastik vastane.“ Nii on konkurendid talle öelnud. Sportlasele pole kunagi meeldinud mõte ühest kindlast talle omasest võttest. Epu trump on mitmekesisus – vastaseid põlvili suruval maadlusleedil on võrdselt tugev üla- ja alakeha. Matil maadeldes pole aega oodata ega analüüsida, silmapilk tuleb reageerida. „Trennis teen mõnda liigutust tuhandeid kordi, et see kehasse salvestuks.“

Auahnus, tahe ja kirg – absoluutsesse tippu on naise aidanud lõputu töötahe. Maal kasvades on tulnud hommikust õhtuni tööd rassida ja vägilasrammuga sportlane meenutab, kuidas isakodus juba töö otsa ei saanud.