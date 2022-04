Lugejakiri | Seniilse memme juurest tassitakse varanatukest ära

„Meie naabritädi on 80aastane, aga elab üksi. Saab enamasti endaga ise hakkama, aga vahepeal mälu veab alt. Unustab päevi ja asju, mõnikord on toitumisega hädas. Seetõttu on kõhnaks ka jäänud, sest mäletab, et just sõi. Tegelikult aga ei söönud. Ega ta suuri toite endale enam teegi. Poest midagi kergemat. Me mõnikord midagi suuremat teeme, siis viima ka talle. Väga tore tädi on,“ kirjutab Agnes.