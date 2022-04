Lugejakiri | Kvaliteetaeg kallimaga: kes peaks maksma arved?

„Mäletan, et esimene kord kutsus tema mind kinno, aga ma ei saanud minna. Asi jäi ära. Siis kutsusin ta ise, mistõttu oli ka loomulik, et ostsin eelmüügist piletid ära. Ei pööranud üldse tähelepanu, et see midagi erilist oleks. Kinos ostsin nänni ka mina, sest ta ütles, et ei taha väga. Ma olen harjunud jälle alati midagi nosima,“ kirjutab Heli.