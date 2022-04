Lugejakiri | Kui sul midagi ei ole, siis mine telekasse almuseid paluma

„Kõik need saated, mis peaks aitama tarbijat või hädas inimest - need on ületanud kõik piirid! Sisuliselt on saanud normiks, et elus valesid valikuid teinud, aga sageli ka lihtsalt käega löönud inimesed, nad paluvad eetris almust. Et keegi tuleks ja aitaks vetsu korda teha, sest endal ei käi jõud üle. Et keegi tuleks ja annaks raha sülearvuti jaoks, et saaks vahel netis kolada. Kõik on töövõimetud, kuid kahjuks reedavad ka välised märgid, et ollakse hädas alkoholiga. Ja kui kuulad lugusid, siis varasemalt ollakse ikka parajalt eluvennana nauditud ja elatud. No äkki aitab taoliste abipalvete eetrisse andmisest? Kui ei ole muud näidata, siis äkki oleks aeg need saated lõpetada?!“ kirjutab Viivika.